Депутаты ПДС приняли вчера в первом чтении решение о передаче районных больниц в ведение Минздрава. Депутаты от Блока коммунистов и социалистов раскритиковали эту инициативу, отметив, что власть лукавит, когда заявляет, что хочет деполитизировать медицинскую систему, поскольку на самом деле она лишь стремится подчинить себе эти учреждения.

Авторами проекта, предусматривающего передачу районных больниц из подчинения районных советов под управление Министерства здравоохранения, является группа депутатов от ПДС. По их словам, эта мера приведёт к повышению качества услуг для пациентов за счёт увеличения инвестиций, обеспечения системного планирования услуг и повышения эффективности управления больницами. Как считают представители правящей партии, в настоящее время учредители районных больниц, а это районные советы, не инвестируют в них и не обеспечивают качественного управления, а люди страдают от нехватки лекарств, плохой организации, устаревшего оборудования и неудовлетворительных условий.

Депутаты от оппозиции раскритиковали инициативу. Депутат ПСРМ Владимир Односталко заявил, что не верит в заявленную реформу. Он считает, что это банальное подчинение больниц министерству и утверждает, что сегодня у власти нет никаких препятствий для поддержки любого медицинского учреждения страны через специальные программы.

Депутат БКС Ирина Лозован подчеркнула, что это очередная попытка действующей власти политизировать и подчинить себе больничные учреждения. Прежде всего, считает она, нужно было спросить сотрудников этих учреждений, что они думают о намерении власти. По её словам, в течение многих лет районные советы направляли деньги больницам и принимали важные решения сразу же, когда это было необходимо. Парламентарий сомневается, что после этой „так называемой реформы” медицинское обслуживание улучшится. Более того,она полагает, что это может привести к исчезновению районных больниц.

Депутат от ПДС Анна Оглинда заявила, что система здравоохранения страны требует не только реабилитации, но и реанимации, в том числе ремонта зданий районных больниц. Она отметила, что предлагаемые изменения направлены на укрепление и повышение эффективности управления этими медицинскими учреждениями, и, как следствие, на обеспечение доступа населения к качественным услугам.

Законопроект подлежит принятию в окончательном чтении.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.