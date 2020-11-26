Законодательная инициатива Игоря Додона: У Молдовы будет новый Закон «О функционировании языков»! (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон принял решение выступить с законодательной инициативой и зарегистрировать новый Закон «О функционировании языков на территории Республики Молдова». Прежний, принятый еще 1 сентября 1989 года, в июне 2018 года был объявлен Конституционным судом «устаревшим», в связи с чем в данной сфере возник законодательный вакуум, который необходимо заполнить. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети по итогам проведенной рабочей встречи с директором Агентства по межэтническим отношениям Еленой Беляковой и советником президента по вопросам межэтнических отношений Сергеем Мишиным.