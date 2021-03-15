Законность получения диплома мастерата Аллой Немеренко будет дополнительно расследована специальной рабочей группой (ФОТО)

Законность получения диплома мастерата Аллой Немеренко будет дополнительно расследована специальной рабочей группой (ФОТО)
В неё вошли представители Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, Министерства образования, культуры и исследований, а также Государственного университета медицины и фармакологии имени Николае Тестимицану. Об этом госсекретарь Минздрава Татьяна Затык уведомила депутата ПСРМ Аллу Дарованную.  

В этом же ответе говорится о том, что после изучения законности предоставления диплома мастерата Алле Немеренко рабочая комиссия выступила с рядом предложений по улучшению законодательства для недопущения в будущем подобных ситуаций. Специалисты также предлагают разработать новый Регламент по организации и осуществлению деятельности Школы менеджмента в области общественного здоровья.

– Напомню, что в 2007 году Алла Немеренко незаконно получила диплом мастерата, не будучи зачисленной на него, не посещав занятия, не сдав экзамены и не защитив дипломную работу. Жду окончательные результаты от рабочей группы, которая изучает этот вопрос, – отметила Дарованная. 

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