“Закон о миллиарде” аннулирован! Решение официально вступило в силу

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Указ о промульгации и сам закон были опубликованы сегодня в “Официальном мониторе”.

Напомним, что с инициативой отмена скандального “закона о миллиарде”, возложившего на плечи граждан выплату долга, образовавшегося в результате “кражи века”, выступили Игорь Додон и социалисты. На прошлой неделе соответствующее решение было принято депутатами. Представители ПДС, ППДП, ДПМ и “Про-Молдова” выступили против этого.

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