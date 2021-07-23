Заключённый занимался шантажом прямо из тюремной камеры (ВИДЕО)

Заключённый занимался шантажом прямо из тюремной камеры (ВИДЕО)

Правоохранители раскрыли деятельность преступной группы, которой руководил заключённый столичного пенитенциара №13.

Осуждённый за убийство – 38-летний мужчина из Азербайджана – шантажировал 60-летнего жителя Бельц и вымогал 10 000 евро.

Находясь в тюрьме и владея мобильным телефоном, мужчина позвонил другу из Азербайджана, уговорил приехать в Молдову и шантажировать жертву. 33-летний исполнитель, угрожая физическим насилием и убийством, получил от потерпевшего и его родственников необходимую сумму.

20 июля иностранца задержали при получении последнего транша в размере 60 000 леев. Мужчина арестован на 30 суток.

За шантаж участникам ОПГ грозит тюремный срок от 7 до 10 лет и штраф от 92 500 до 117 500 леев.

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