Заключённый развращал несовершеннолетнюю через Интернет

Заключённый развращал несовершеннолетнюю через Интернет

Правоохранители задокументировали действия осуждённого, который в течение прошлого года совершал противоправные действия в отношении несовершеннолетней.

Следствие установило, что отбывающий наказание в тюрьме №18 в Брэнешть вёл беседы сексуального характера в социальных сетях с 12-летней жертвой. Задержанный вынудил девочку прислать ему свои интимные фотографии, а также регулярно отправлял ей ссылки на непристойный контент.

За порочные действия, совершённые против несовершеннолетнего лица, мужчине грозит от 3 до 7 лет заключения.

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