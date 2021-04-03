Заключённый развращал несовершеннолетнюю через Интернет

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Правоохранители задокументировали действия осуждённого, который в течение прошлого года совершал противоправные действия в отношении несовершеннолетней.

Следствие установило, что отбывающий наказание в тюрьме №18 в Брэнешть вёл беседы сексуального характера в социальных сетях с 12-летней жертвой. Задержанный вынудил девочку прислать ему свои интимные фотографии, а также регулярно отправлял ей ссылки на непристойный контент.

За порочные действия, совершённые против несовершеннолетнего лица, мужчине грозит от 3 до 7 лет заключения.

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