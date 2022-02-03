Заключённый организовал преступную группу и вымогал крупные суммы денег (ВИДЕО)

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Отбывающий наказание в тюрьме №3 в Леова в соучастии с другими лицами вымогал деньги у другого заключённого.

Угрожая физической расправой, у потерпевшего под предлогом выдуманного долга вымогали 21 тысячу леев. Жертва через родственников перечислила часть средств на счета мошенников.

Впоследствии был установлен 39-летний лидер преступной группы, а также двое его сообщников: ранее судимые мужчины 57 и 42 лет. В ходе обысков правоохранители изъяли в камерах подозреваемых мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и деньги.

Следователи продолжают выявлять круг причастных к противоправным действиям лиц.

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