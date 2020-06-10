Заключённый организовал ОПГ, члены которой занимались кражами и грабежами (ФОТО, ВИДЕО)

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Полицейские совместно с прокурорами из Хынчешт, Чимишлии и Яловен ликвидировали преступную группу, специализирующуюся на кражах и грабежах. 11 членов ОПГ промышляли в нескольких районах страны.

9 июня трое членов группировки были задержаны. Как удалось установить, лидер ОПГ отбывает наказание в тюрьме. Задержанные в возрасте от 15 до 28 лет ранее привлекались за аналогичные преступления.

Согласно информации полиции, всего члены группировки совершили 26 краж и грабежей. Подозреваемые проникали в дома жертв, пока те отсутствовали.

В результате обысков полиция обнаружила в домах задержанных золотые украшения, ноутбуки, мобильные телефоны, инструменты и другие ценности. Общая сумма ущерба превышает 1 500 000 леев.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Подозреваемым грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.

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