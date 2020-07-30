Заключённого нашли мёртвым в столичной тюрьме

Заключённого нашли мёртвым в столичной тюрьме

В Кишинёве в пенитенциарном учреждении №13 был найден мёртвым 18-летний заключённый. Известно, что молодой человек сел за решётку в июне этого года. Приговор он получил за преступление против собственности. 

По словам пресс-секретаря Национальной администрации пенитенциарных учреждений Олега Пынтя, бездыханное тело заключённого нашёл охранник. Он вызвал врачей, однако им не удалось спасти молодого человека. По данным специалистов, речь идёт о самоубийстве, передаёт deschide.md.

По данному факту было инициировано внутреннее расследование, в рамках которого будут установлены все обстоятельства трагедии.

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