Заключенный пытался сбежать из тюрьмы в Бранештах

Заключенный пытался сбежать из тюрьмы в Бранештах

Инцидент произошел вчера после обеда. Задействованный в работах на шахте по добыче известняка заключенный пенитенциара №18 не явился на выход с объекта. 

Благодаря оперативным действиям сотрудников тюрьмы 22-летнего молодого человека вскоре удалось найти. Он прятался в потайном месте шахты.

Известно, что заключенный был приговорен к 6,5 годам тюрьмы за тяжкое преступление. Если его вина будет доказана, ему грозит еще 3 года ареста.

Обстоятельства выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md