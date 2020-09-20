Заключенный пытался сбежать из тюрьмы в Бранештах

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Инцидент произошел вчера после обеда. Задействованный в работах на шахте по добыче известняка заключенный пенитенциара №18 не явился на выход с объекта.

Благодаря оперативным действиям сотрудников тюрьмы 22-летнего молодого человека вскоре удалось найти. Он прятался в потайном месте шахты.

Известно, что заключенный был приговорен к 6,5 годам тюрьмы за тяжкое преступление. Если его вина будет доказана, ему грозит еще 3 года ареста.

Обстоятельства выясняются.

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