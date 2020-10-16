“Закладчика” с десятками свёртков с наркотиками поймали в столице (ВИДЕО)

“Закладчика” с десятками свёртков с наркотиками поймали в столице (ВИДЕО)

Сотрудники Инспектората полиции сектора Рышкановка задержали 30-летнего жителя Кишинёва, который пытался ввести в оборот наркотики. 

По данным пресс-службы ведомства, при проведении личного обыска было найдено 32 пакетика с кристаллическим веществом. Предполагается, что речь идет о наркотиках “PVP”, так называемая “соль”. В ходе расследования подозреваемый указал места, где уже успел сделать “закладки”. Таким образом, полицейские обнаружили и изъяли ещё 15 пакетиков с запрещённым веществом, которые ещё не успели забрать клиенты. Если бы злоумышленнику удалось продать все наркотики, то он получил бы прибыль в размере 5 000 леев. 

По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновному грозит от 1 до 6 лет лишения свободы.

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