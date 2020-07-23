Заказал через онлайн-приложение: в столице задержали потребителя наркотиков (ВИДЕО)

Заказал через онлайн-приложение: в столице задержали потребителя наркотиков (ВИДЕО)

Сотрудники Инспектората полиции сектора Буюканы задержали 27-летнего жителя Кишинёва, подозреваемого в обороте и потреблении наркотиков. 

По данным пресс-службы столичной полиции, во время личного обыска задержанного правоохранители нашли 3 пакетика с растительной массой жёлтого цвета со специфическим запахом. Мужчина рассказал, что купил наркотики через приложение Telegram, заплатив за них 700 леев. Спрятанную заранее “закладку” нашёл на улице коммуны Бубуечь.

Пакетики с растительной массой были изъяты и направлены на экспертизу. По факту оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 4 лет тюрьмы.

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