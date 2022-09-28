Заканчиваются работы по благоустройству участка улицы Сармизеджетуса (ФОТО)

Речь идёт об отрезке от бульвара Дечебал до улицы Куза-Водэ.
Как сообщил вице-претор Ботаники Юрий Витнянский, реконструкция улицы Сармизеджетуса предусматривает:
- Модернизацию уличного освещения. Работы выполняет муниципальное предприятие “Lumteh”;
- Ремонт дорожного покрытия. Муниципальное предприятие “Exdrupo” завершает работы по укладке асфальта;
- Реконструкцию пешеходной зоны;
- Создание парковочных мест. Работы практически завершены;
- Параллельно сотрудники “Spații Verzi” чистят деревья вдоль данного отрезка дороги.
Витнянский уточнил, что все ремонтные работы планируется завершить до Дня города.
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