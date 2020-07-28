“Зайцем” проскочил границу и спрятался в заброшенном доме: пограничники задержали молдаванина

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Сразу после того, как правонарушитель был объявлен в национальный розыск, пограничники идентифицировали и поймали его. Как оказалось, мужчина прятался в заброшенном доме в Единцах. На его имя было возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, в 2018 году подозреваемый попался во время незаконного пересечения границы, после чего не явился на слушания по данному делу, а вместо этого спрятался в заброшенном доме на окраине города Единцы. Стоит отметить, что ранее мужчина уже нарушал закон, он фигурировал в уголовных делах.

Вчера, 27 июля, 46-летнего мужчину задержали и отконвоировали в суд в целях привлечения его к ответственности.

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