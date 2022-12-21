Заявок много, леса мало: дрова в Гагаузии получит лишь каждый пятый нуждающийся

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В лесном хозяйстве Комрата утверждают, что имеющихся объемов заготовок леса не хватит, чтобы удовлетворить все потребности населения.

Несмотря на то, что на улице температура уже несколько дней держится на отметке ниже нуля, дрова в Гагаузии удалось приобрести лишь малой части желающих. Лесники постоянно пополняют запасы дров, но заготовок всё равно катастрофически не хватает.

– Желающих очень много. Сейчас дрова получают только инвалиды, многодетные семьи, онкобольные и остро нуждающиеся пенсионеры. Реализуем пока только по три складометра. Ещё по два, наверное, не получит никто, потому что дефицит, – рассказал руководитель лесхоза Комрата Алексей Куликов.

В разработке у лесников ещё 68 делянок. До конца года будет заготовлено и реализовано 3757 складометров дров. Их хватит лишь для 1252 домовладений. Однако и этого крайне мало, ведь только по Комратскому району получено 5250 заявок на дрова.

– По Комратскому району дрова получили 645 человек. Работы по заготовке древесины ведутся, но мы не успели к началу отопительного сезона обеспечить ими всех. Причина в том, что у нас не хватает работников, к тому же есть много овражных делянок, где нужна специальная техника, – добавил Куликов.

По его словам, для работы в селе Бешгиоз лесникам нужен трактор, в Томае и Конгазе, кроме этого, понадобятся дополнительные бригады. Руководство “Лесного хозяйства Комрата” обратилось в районные администрации и примэрии с просьбой оказать содействие в заготовке дров, но помощи пока не получили, сообщает новостной портал gagauzinfo.md со ссылкой на Sputnik.

– Есть у нас и положительные примеры. Например, в сёлах Чок-Майдан, Авдарма и Конгазчик практически всех обеспечили дровами. Примары подключились к работе, и люди получили дрова с корчёвки виноградников, садов, разработали свои лесополосы, – отметил руководитель Лесхоза.

Только 11% территории Молдовы покрыто лесами. Ежегодно жителям страны необходимо около миллиона кубометров дров, чтоб отапливать свои дома зимой. Не получила пока Молдова и обещанные дрова из Румынии, которые должны были доставить к концу ноября, так как соседняя страна ввела запрет на экспорт древесины.

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