Заявления о получении статуса безработного можно теперь подавать онлайн

Заявления о получении статуса безработного можно теперь подавать онлайн

Заявления о получении статуса безработного и всех сопроводительных документов можно теперь подавать онлайн. Кабинет министров утвердил поправки в постановление правительства, которые регламентируют процедуры доступа к мерам по трудоустройству населения.

Предложенные поправки позволят подавать заявления в режиме онлайн и исключат необходимость подавать документы, если  бенефициары включены в электронные реестры учреждений (Налоговая служба, Агентство государственных услуг и т.д.). В результате станет возможным учёт безработных в информационной системе.

Новая модель регистрации упростит процесс получения статуса безработного и пособий по безработице, а также упростит связь между безработными и территориальным подразделением.

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