Заявление: Уничтожая региональные вузы, власти ставят под удар права нацменьшинств в Молдове (ВИДЕО)

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Авторы реформы высшего образования не знают истории вузов нашей страны и нарушают международные соглашения, принимая решение об «оптимизации» Тараклийского университета. Об этом заявили сегодня на пресс-конференции в парламенте депутаты ПСРМ Александр Суходольский, Владимир Односталко и председатель Тараклийского района Иван Пасларь.

Александр Суходольский отметил, что предлагаемая реформа, по замыслу авторов которой, крупные учебные заведения должны поглотить более мелкие, пагубно скажется на качестве образования и на настроениях студенческой молодежи. Депутат подчеркнул, что под предлогом реформы происходит прямая рейдерская атака на жемчужину Юга республики – Тараклийский государственный университет, который был создан при поддержке Республики Болгария.

– Мы призываем обратить на это внимание прежде всего мировое сообщество, потому что те посылы, которые мы подаём внутри страны, не находят отклика властей, – сказал социалист.

Он отметил, что Министерство образования может войти во вкус и уничтожить и другие региональные вузы, в частности, в Бельцах, Комратский университет, «который является авангардом в развитии всего гагаузского народа».

Председатель Тараклийского района Иван Пасларь напомнил об истории Тараклийского государственного университета имени Григория Цамблака, который был создан в 2004 году Указом Президента Республики Молдова. В том же году было подписано двустороннее соглашение между правительствами Молдовы и Болгарии о взаимном финансировании, поддержке развития этого учебного заведения.

Иван Пасларь сообщил, что из 8 млн леев, которые необходимы для деятельности университета, 3 млн леев предоставляет Республика Болгария. В этом году Болгария выделит ещё 10 млн леев на развитие материально-технической базы вуза.

– Этот университет для нас, болгар, является культурным и образовательным центром. Здесь обучаются и болгары Украины, есть студенты из Румынии и даже из Кореи. Если университет будет ликвидирован, под удар будет поставлено дальнейшее развитие национальных меньшинств в Молдове, – заявил Иван Пасларь.

Председатель района также сообщил, что 7-8 июля, по настоятельной просьбе районной администрации, будет работать межправительственная, межминистерская комиссия, которая примет решение о дальнейшей судьбе вуза. При этом администрация уже получила депешу из министерства с требованием сообщить о том, какие студенческие общежития освобождаются, какая у вуза есть собственность, какая недвижимость.

– Это будет развитие Тараклийского университета путём слияния с Педагогическим – или продажа недвижимости? – задался риторическим вопросом глава районной администрации.

Он сообщил также, что руководство района обратилось в посольство США с просьбой о помощи в «наведении мостов с Министерством образования Молдовы».

– Мы и дальше готовы бороться за сохранение Тараклийского государственного университета, за соблюдение прав национальных меньшинств. Коль уж мы сделали первый шаг по вступлению в ЕС, давайте развивать демократические отношения, – заявил Иван Пасларь.

Депутат ПСРМ Владимир Односталко обратил внимание на то, что действующая власть не знает и не хочет знать историю, но знает слово «ликвидировать».

– Нынешняя власть – это ликвидаторы. Они не создавали вуз, но они его убивают. Тараклийский государственный университет – это не просто вуз, это культурный центр Тараклийского района. Это этнический центр болгар. Ликвидация вуза – это удар по целому району, – подчеркнул Односталко.

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