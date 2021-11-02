Заявление: Правящий режим вместо борьбы с бедностью борется с символикой ПСРМ

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Цены растут как на дрожжах, всё дорожает, жизнь людей становится роскошью, а правящий режим вместо борьбы с бедностью решил бороться с символикой Партии социалистов Республики Молдова. Об этом говорится в заявлении ПСРМ. В декларации отмечается, что вчера вечером на здании офиса партии в Теленештах были повреждены баннеры формирования.

Социалисты осуждают это хулиганство и обращаются к правоохранительным органам с просьбой привлечь виновных к ответственности.

– Мы также призываем представителей правящей партии направить всю свою энергию на повышение благосостояния граждан или, по крайней мере, на то, чтобы остановить дальнейшее обнищание народа, – говорится в заявлении.

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