Заявление о перерасчёте пенсии можно подать онлайн

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С 1 января заявление о перерасчёте пенсии по возрасту можно подавать и в электронном виде через единый портал государственных услуг www.servicii.gov.md или посредством Национальной кассы социального страхования – www.cnas.md. Для этого нужно выполнить несколько простых шагов, в том числе ввести IDNP и дату рождения бенефициара.

В случае, если бенефициар не может подать заявление онлайн, он может принести его на бумажном носителе в Территориальную кассу социального страхования по месту жительства. Кроме этого, нужно взять с собой оригинал и копию удостоверения личности. Заявление о перерасчёте пенсии по возрасту в Территориальную кассу социального страхования также может подать доверенное лицо, передаёт deschide.md.

Стоит отметить, что с 1 января 2021 года будут пересмотрены пенсии по возрасту для 18 119 получателей, с 1 января 2022 года – для 19 314 получателей, а с 1 января 2023 года – для 42 597 получателей.

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