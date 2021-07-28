Заявление: 40-минутное выступление Санду в парламенте обошлось гражданам в миллион леев

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Электоральная речь Майи Санду на учредительном заседании парламента стоила гражданам нашей страны миллион леев. Об этом заявил депутат от Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча. Он сослался на расчёты, сделанные не кем иным, как депутатом ПДС.

Батрынча подчеркнул, что в понедельник парламенту полагалось избрать руководство, создать фракции и начать непосредственную деятельность. Однако после откровенно предвыборного спича Санду депутаты ПДС решили прервать заседание.

– Мы увидели шоу ради одного-единственного человека. Мы не понимаем, зачем, когда в стране кризис, нужны все эти воинские почести, весь этот пафос, зачем было созвано это заседание – потому что госпожа Санду хотела выступить в парламенте с электоральной речью? Коллега госпожи Стамати, Думитру Алайба, подсчитал в прошлом созыве, что одно заседание парламента стоило налогоплательщикам миллион леев. Парламент обслуживают сотни людей из секретариата, траты большие, и когда созывается заседание, мы должны понимать, для чего. В понедельник мы увидели, что это было сделано для того, чтобы мы заслушали спич президента, – заявил Влад Батрынча.

Он напомнил Майе Санду и ПДС, что выборы закончились, а обещания должны превратиться в дела.

– Мы ждём реализации всех обещаний, но пока не увидели ни одного проекта, который касался бы повышения пенсий, зарплат, выделения помощи аграриям, других вещей, которых ждут люди. Пока что ноль, – подытожил он.

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