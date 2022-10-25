Заявка с нервами

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О том, что оформление компенсации потребует моральной компенсации

Анастасия Погодина, info@aif.md

Подача заявки на предоставление компенсации на природный газ, тепло- и электроэнергию вызывает у граждан много вопросов и недовольства. «АиФ в Молдове» предлагает пошаговую инструкцию по заполнению формы на компенсацию обогрева жилья.

Помощь в росте доходов

Как писала «АиФ в Молдове» в материале «Энергоуязвимым предоставляется компенсация» (№ 42, 19.10.2022), 12 октября Министерство труда и социальной защиты запустило онлайн-платформу www.compensatii.gov.md, на которой предложило всем потребителям зарегистрироваться и заполнить заявку на предоставление компенсации за обогрев в зимний период природным газом посредством автономного отопления или централизованной системы.

Как и следовало ожидать, задача для многих пожилых людей оказалась просто невыполнимой, потому что у большей части населения Молдовы нет дома компьютерной техники и доступа в интернет. Проблема состоит ещё и в том, что люди в возрасте очень сильно переживают, что не успеют вовремя подать заявку, поэтому в первые же дни массово стали обращаться к социальным работникам, библиотекарям, как им посоветовали чиновники из министерства, с намерением побыстрей зарегистрироваться в базе данных и передать нужную информацию.

Но и на этом проблемы не исчерпываются. В редакцию «АиФ в Молдове» звонят читатели и жалуются на неразбериху и несогласованность местных властей в вопросе того, что следует отнести к доходам. Про пенсию, зарплату, переводы из-за рубежа, ежемесячные выплаты типа пособий всё понятно. А как же быть с единоразовой выплатой в 1500 леев, которую социально незащищённые категории граждан получили от государства в качестве материальной помощи за растущие тарифы на энергоносители?

74-летний пенсионер Семён П. из Чимишлии (собеседник попросил не называть его имени. – Прим. редакции) возмущён низкой организацией и слабой подготовкой власти к процессу сбора информации для предоставления гражданам компенсации на отопление. Мужчина посетовал, что ему пришлось звонить в разные инстанции, чтобы выяснить, следует ли 1500 леев единовременной помощи от государства, предоставленной малоимущим в сентябре, относить к доходам. В одном учреждении сказали, что нужно включать, в другом утверждали, что нет. Позвонил пенсионер и по телефону «зелёной линии», где ему тоже не смогли ответить на вопрос, однако записали номер его мобильного и обещали перезвонить.

Выказывают недовольство и претенденты на компенсацию от государства более молодого возраста. В заявке есть пункт, в котором следует указать номер ассоциации владельцев приватизированного жилья, через которую многие потребители осуществляют платежи за централизованное отопление, однако в список внесены лишь несколько АВПЖ, а необходимую вписать не получается.

Трудно приходится и работникам местных органов власти, на которых сейчас возложена основная нагрузка по заполнению заявок на компенсацию, особенно в сельской местности. Ведь регистрация на онлайн-платформе предполагает и открытие электронного почтового ящика, и создание личного кабинета с сохранением пароля. Да и сайт постоянно даёт сбои.

Срок регистрации на онлайн-платформе www.compensatii.gov.md – с 12 октября до 15 ноября 2022 года. Компенсации будут перечислены на счета поставщиков и отражены в счетах потребителей за ноябрь, которые придут в начале декабря. Зарегистрироваться можно на трёх языках: русском, молдавском и английском. Если у вас возникли вопросы, звоните по номеру телефона «зелёной линии» 0 8000 5000.

Пошаговая инструкция

Тем, у кого есть дома компьютер и доступ в интернет, но непонятна и сложна процедура подачи заявки, Общественная ассоциация по поддержке и консультированию граждан, неправительственных организаций и СМИ «Активный гражданин» предлагает пошаговую инструкцию по её заполнению.

Заходим на сайт compensatii.gov.md. Указываем номер мобильного телефона и ждём код. СМС с кодом обычно приходит в течение нескольких секунд (иногда позже). Вводим код в специальное поле и нажимаем на кнопку «Далее». Придумываем пароль, дублируем его. Пароль должен содержать минимум восемь символов: цифры, буквы и специальные символы (например, %). Указываем адрес электронной почты, подтверждаем, что вы принимаете условия использования платформы. Попадаем в личный кабинет. Нажимаем на кнопку в правом верхнем углу экрана. Открывается вкладка «Создать заявку на компенсацию». Вписываем личные данные: имя, фамилию, IDNP (если у вас нет IDNP, поставьте галочку, введите номер и серию паспорта и дату рождения), номера телефонов. Указываем среднемесячный доход владельца за последние 6 месяцев (зарплаты, пенсии, пособия, льготы и другие доходы, исключая единовременное пособие при рождении ребёнка, пособие на похороны, пособия по ликвидации последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций и пособия по уходу). Данные о доходах проверяются системой. Вводим информацию о жилье: владеет ли семья этой недвижимостью, оформлена ли ипотека (указать сумму последнего месячного платежа), кадастровый номер недвижимости, адрес. Компенсации оформляются на адрес проживания, а не прописки, то есть можно запросить компенсацию для съёмного жилья. Выбираем основной источник обогрева жилья: электричество, газ, центральное отопление или твёрдое топливо (уголь или дрова). Отмечаем галочками, к каким ещё видам энергии подключён дом. Выбираем способ оплаты квитанций: поставщику (выбираем из списка) / посреднику или ассоциации жильцов (выбираем из списка номер) / собственнику жилья. Указываем NLC/номер контрактов на газ, центральное отопление и электричество. Можно выбрать и другие виды энергоресурсов в вашем доме. Поставить галочку, претендуете ли на компенсацию. Вводим данные других жильцов, которые живут по адресу не менее 8 месяцев в году или 4 месяца с ноября по март (независимо от степени родства или прописки): имя, фамилию, IDNP и среднемесячный доход за последние 6 месяцев (в случае несовершеннолетних детей указываем доход – 0). Ставим галочку в поле, что согласны с обработкой персональных данных, и нажимаем на кнопку «Отправить заявку». После подачи заявления вы получите подтверждение о регистрации через СМС на номер телефона или адрес элект-

ронной почты. Вашей заявке присваивается номер, а данные о ней можно посмотреть в личном кабинете. Отредактировать можно в течение 124 часов с момента её создания. Подача неверных данных может повлечь обязанность вернуть необоснованно полученную компенсацию. Через СМС, по электронной почте и в личном кабинете вас должны уведомить о том, что заявление обработано и вам присвоена одна из категорий уязвимости.

Видеоинструкцию по заполнению заявки на сайте можно посмотреть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=rnS2QbmbK_8

Срок регистрации на онлайн-платформе www.compensatii.gov.md – с 12 октября до 15 ноября 2022 года. Компенсации будут перечислены на счета поставщиков и отражены в счетах потребителей за ноябрь, которые придут в начале декабря. Зарегистрироваться можно на трёх языках: русском, молдавском и английском. Если у вас возникли вопросы, звоните по номеру телефона «зелёной линии» 0 8000 5000.