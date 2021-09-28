Заяблочные цены

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Почему хороший урожай яблок ещё не повод для ликования

Цветущей Молдову отчасти назвали благодаря её садам. Их было неимоверно много, и они приносили воистину райские плоды, которые с нетерпением ждали во многих уголках огромного Советского Союза. Да и мы здесь поедали фрукты, не жалуясь на цены. Это не ностальгия по прошлому – это констатация факта.

В Азию через Францию

Как-то странно получается, что оптовые цены на летние яблоки у производителей составляли 4 – 6 леев за килограмм, а на столичных рынках мы их покупали по 10 – 15 леев. Собственно, подобное происходит каждый год и не только с яблоками. Перекупщики получают как минимум 100% прибыли, и это сходит им с рук. Производителей жалко, ведь именно они вкладывают в продукцию труд и деньги.

Как уточнил директор по маркетингу Moldova Fruct Октавиан Олару, из-за низкой цены, небольшого спроса и не очень высокой урожайности многие садоводы планируют избавиться от летних сортов. Вот тогда нам, потребителям, придётся туго – цена на ранние яблочки реально повысится.

Что касается зимних сортов, то в больших хозяйствах с суперинтенсивными садами фиксируется отличный урожай (40 – 60 тонн с гектара) с хорошим калибром плодов – 7 и более сантиметров. Предполагается, что их будут реализовывать по 7 – 9 леев. По мнению производителей, это нормально.

– Российский рынок до сих пор считается основным. Туда уходит около 90% этого вида продукции, – уточняет Октавиан Олару. – Но мы ищем и другие варианты, поскольку фермеры РФ ускоренными темпами сажают сады и уже начинают получать неплохие урожаи. Недавно я встречался с бизнесменом из Франции, который выказал готовность закупать у нас крупные партии яблок для их перепродажи на азиатском рынке. Не знаю, что в итоге получится, но в будущем нам нужно учитывать и специальную упаковку для перевозки в контейнерах. В целом год неплохой, но окончательный результат можно будет оценить только после реализации.

Если государство не может нам помочь, то пусть хотя бы не мешает. Пусть не портит отношения со странами, которые традиционно предоставляли свои рынки.

Apple – для каждого ребёнка

В прошлом году садоводы собрали 480 тыс. тонн яблок, в нынешнем, по предварительной оценке, ожидается около 600 тыс. тонн. Прогнозируется, что около 50% яблок, произведённых в Молдове, пойдёт на переработку, даже те, что размером не вышли или «лицом», то есть не соответствуют товарным стандартам. Впрочем, некоторые эксперты говорят, что в целом ситуацию нельзя назвать критичной, поскольку и ранее – при меньшей урожайности – на переработку уходило около 40% произведённой продукции.

Исполнительный директор Ассоциации производителей и экспортёров Moldova Fruct Юрий Фалэ предложил возродить программу Apple, предусматривающую обеспечение местными фруктами учащихся дошкольных и учебных заведений. Ранее этот проект не прижился из-за частых смен правительств, а жаль. Дети, особенно в городах, яблоками не избалованы.

– Это не потребует больших инвестиций со стороны государства, но позволит нам приучать подрастающее поколение к здоровому потреблению фруктов, – уточнил Юрий Фалэ. – Мы обсуждали эту программу несколько лет, но переговоры не увенчались успехом. Пришло время вернуться к дискуссиям. Речь идёт о потреблении не 600 тыс. тонн, а о 25 – 30 тыс. тонн, которые мы могли бы предоставить нашим детям в свежем виде.

Как сообщил источник «АиФ в Молдове», в этом году перерабатывающие предприятия закупают яблоки у физических лиц по цене 1,4 лея/кг. Примерно по такой же цене приобретают сырьё и польские заводы. В этом смысле мы – как в Европе. С крупными поставщиками заключаются отдельные договоры с учётом сортности и качества продукции.

Продажная политика

Сады семьи Скутару из Единец эксперты считают образцовыми. В этом году здесь планируют собрать около 2000 тонн яблок. В хозяйстве около 100 гектаров плодовых насаждений, в том числе 10 га черешневых и 4 га сливы.

– Более половины яблоневых садов высажены по суперинтенсивной технологии, – уточняет юрист и соучредитель крестьянского хозяйства «Скутару Виктор» Виталий Скутару. – Сейчас цена реализации – около 5 леев/кг, позже, уже из холодильника, она будет немного выше, предполагаем продать по 7–8 леев. Но точную цену никто не может предсказать – она нестабильна. Учитывается качество, сорт и очерёдность выхода на рынок. Мы успели реализовать сорт «Гала» по 10 леев, а через 4 дня его закупали уже по 8 леев. Мы начали сажать сады с 2003 года, более половины уже выкорчевали и посадили новые. Приходится следовать требованиям рынка. Конечно, на всё нужны деньги. С начала года мы ждём 1,3 млн леев компенсаций, которые нам обещало государство за определённые виды инвестиций в садоводство. У нас были большие кредиты, мы рассчитывали на эти деньги, но пока так ничего и не получили.

Естественно, закладка суперинтенсивных садов требует больших затрат, однако если на традиционных посадках насчитывается около 1000 деревьев, то на современных плантациях около 4000. Чем больше деревьев, тем рентабельнее. Только на химическую обработку одного гектара уходит около 30 тыс. леев плюс куча других расходов. Вместе с тем садоводы готовы работать и рисковать деньгами, а самой большой проблемой отрасли считают геополитику, которая никак не вписывается в график продаж.

Мнение Пуркаряну

Европейский рынок – до Ясс

В этом году погода вносит свои коррективы и в окулировку саженцев. То жарко, то холодно, то мокро, а для этой процедуры необходимы максимально комфортные условия. Для того чтобы вырастить саженец, необходимо 2–3 года. Поэтому мы работаем под заказ. На самом деле – под честное слово, то есть с риском, потому что в итоге саженцы могут остаться на полях. У нас всё временно. Когда есть спрос на продукцию, садоводы расширяют плантации, а нет – мало кто спешит сажать плодовые деревья. В этом году цена на яблоки ещё формируется. Кажется, что хороших яблок много, а на самом деле это не так. Но и их надо продать. Я думаю, если государство не может нам помочь, то пусть хотя бы не мешает. Пусть не портит отношения со странами, которые традиционно предоставляли свои рынки. Для нас европейский рынок простирается до Ясс, а дальше всё сформировано. Не надо строить иллюзий. Я сомневаюсь, что нас там ждут с нашей продукцией, разве что в очень малых объёмах или же надо предоставлять фрукты высочайшего качества и востребованных сортов. Если государство заинтересовано в развитии садоводства, если выделяет субсидии на посадки, почему оно остаётся в стороне на конечном этапе, когда нужно реализовать продукцию и непосредственно получать доход от вложенных инвестиций?

У нас есть поля, где мы испытываем около 80 сортов яблок. На любой вкус. Наблюдаем, как они ведут себя в наших условиях. Мы готовы к любым запросам. Сортовой состав постоянно меняется. Сейчас востребованы плоды, окрашенные в тёмно-красный цвет. Вместе с тем снова популярен «голден рейнджерс», а эти сады пару лет назад начали выкорчёвывать, хотя около 60% европейских потребителей предпочитают белые сорта. Я слышал, что в этом сезоне «голден» продавали по 12 леев за кг. К сожалению, не имея чёткой стратегии развития плодоовощного хозяйства, мы кидаемся из одной крайности в другую.

Сейчас мы окулируем саженцы с осторожностью, потому что, несмотря на договорённости, не знаем, чего ожидать. Некоторые аграрии выкорчёвывают свои небольшие, но молодые сады и планируют заняться растениеводством. Так выгоднее. На самом деле будущее за сильными садоводческими хозяйствами, которые используют современные технологии и обрабатывают большие площади.

Георгий Пуркаряну,

руководитель питомниководческого хозяйства АО MECGRATO

Комментарий

ПАРШИвые ядохимикаты

Александр Чернец, доктор биологических наук, сотрудник научно-практического Института садоводства, виноградарства и пищевых технологий:

– Основная болезнь яблонь в этом году – это парша, появившаяся из-за частых дождей, которые смывали ядохимикаты, а влага способствовала развитию инфекций. Не так явно распространялась мучнистая роса. Плодожорка тоже была обнаружена в меньшем числе случаев. Остальные болезни проявлялись несущественно. На урожае сказался и град, который прошёлся по многим населённым пунктам. Если яблоко повреждено, независимо на какой стадии созревания, оно теряет товарный вид и пригодно только для переработки. Следует обращать внимание и на качество препаратов. Сейчас, когда у сельхозпроизводителей не хватает денег – в частности это касается маленьких хозяйств, – они иногда покупают более дешёвые контрабандные химические средства, которые на самом деле не работают, а их эффективность проверить негде. В итоге из-за небольшой экономии фермеры несут большие потери. Сказалась и засуха прошлых лет. Но учёные не всегда знают, что происходит в садах. Нас обычно зовут тогда, когда деревья умирают, когда уже ничего нельзя сделать, только констатировать смерть.

Наталья Устюгова