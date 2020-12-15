Заиграла по-новому: на улице Каля Орхеюлуй появилось современное освещение (ФОТО)

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Генеральный примар Ион Чебан опубликовал в социальной сети фотографии улицы Каля Орхеюлуй в вечернее время суток, где было заменено ночное освещение.

Включили декоративное ночное освещение после обновления. Месяц назад на этой улице началась модернизация сети уличного освещения. 35 повреждённых столбов были заменены 75 опорами, – отметил Чебан.

По словам градоначальника, на Каля Орхеюлуй установлено 150 светодиодных ламп, а электрические сети и кабель питания проложены под землей.

Стоит отметить, что столбы на данной улице не менялись с тех пор, как она была построена.

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