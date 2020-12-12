Захотелось выпить: неосторожная сельчанка тяжело отравилась ветеринарной настойкой

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Врачи сообщили правоохранителям о 39-летней пациентке с острым пероральным отравлением. Оказалось, рыбничанка выпила лекарство, предназначенное для животных.

Как выяснилось, пишет mvdpmr.org, жительница села Мокра злоупотребляла алкоголем. В день инцидента она пришла к родственнице помочь по хозяйству. Подоив корову, попросила в «благодарность» 50 граммов спиртного, но хозяйка выпить не дала.

На столе помощница увидела бутылочку с запахом спирта. Решив, что это домашняя настойка, сельчанка выпила половину. Позже, когда почувствовала себя плохо, вызвала “скорую”.

В бутылке оказалась настойка для домашнего скота. Пострадавшая госпитализирована в реанимационное отделение, обстоятельства выясняются.

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