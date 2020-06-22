Захотелось покататься: житель Днестровска украл у пенсионерки велосипед

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В Днестровский городской отдел внутренних дел поступило заявление от 68-летней жительницы села Незавертайловка. Пенсионерка сообщила, что 19 июня неизвестный похитил её велосипед. Женщина оставила его у магазина, расположенного в городе Днестровск. Пока делала покупки, транспорт исчез. Сумма ущерба составила 1000 приднестровских рублей.

В тот же день правоохранители установили личность похитителя. Им оказался 54-летний горожанин. Свой неправомерный поступок мужчина объяснил тем, что у него не было личного двухколёсного транспорта, а ездить хотелось. Он проследил за женщиной и, когда она зашла в магазин, забрал велосипед.

Краденое имущество обнаружили по месту жительства подозреваемого. Велосипед передали законной владелице, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

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