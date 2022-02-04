Захотелось покататься: нетрезвый рыбничанин угнал с приятелем чужую машину

Захотелось покататься: нетрезвый рыбничанин угнал с приятелем чужую машину

В одном из дворов парни приметили Volkswagen и решили на нём прокатиться. Один сел за руль, другой толкал машину. Действия мужчин показались подозрительными случайному прохожему, и он сообщил в милицию.

На место происшествия приехали автоинспекторы. Злоумышленников задержали. От парня, который управлял авто, исходил запах спиртного. Факт алкогольного опьянения подтвердила экспертиза, пишет mvdpmr.org.

Теперь рыбничанам грозит уголовная ответственность за угон автомобиля.

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