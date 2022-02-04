Захотелось покататься: нетрезвый рыбничанин угнал с приятелем чужую машину

0

В одном из дворов парни приметили Volkswagen и решили на нём прокатиться. Один сел за руль, другой толкал машину. Действия мужчин показались подозрительными случайному прохожему, и он сообщил в милицию.

На место происшествия приехали автоинспекторы. Злоумышленников задержали. От парня, который управлял авто, исходил запах спиртного. Факт алкогольного опьянения подтвердила экспертиза, пишет mvdpmr.org.

Теперь рыбничанам грозит уголовная ответственность за угон автомобиля.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.