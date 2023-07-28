Захотелось покататься: двое школьников угнали соседский мопед

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Пропажу мопеда марки «Дельта» обнаружил 60-летний житель села Малаешты. Мужчина сразу обратился в милицию.

По горячим следам удалось установить личность подозреваемых. Ими оказались соседские мальчишки 13 и 14 лет. Говорят, решили покататься. Мопед откатили вручную на несколько километров и спрятали в сарае у родственника, пишет mvdpmr.org.

По факту угона проводится проверка. Мопед возвращён хозяину.

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