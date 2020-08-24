Захотели покататься: трое подростков были задержаны за угон автомобиля (ВИДЕО)

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В полицию обратился 44-летний житель Сынжеры. Мужчина рассказал, что припарковал “ВАЗ” у дома, а утром не обнаружил машину на месте.

Вскоре автомобиль был найден. Также были задержаны трое несовершеннолетних угонщиков. Подростки признали свою вину и рассказали, что взломали припаркованную машину, чтобы покататься по городу.

По факту угона было возбуждено уголовное дело. Нарушителям грозит штраф от 29 000 до 67 500 леев или лишение свободы от 1 до 3 лет.

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