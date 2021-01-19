Захотели покататься: двух подростков будут судить за угоны автомобилей

0

Двое подростков предстанут перед судом за угон и попытку угона автомобилей. Речь идёт о 16-летнем жителе Незавертайловки и 17-летнем жителе Днестровска.

Как сообщает novostipmr.com, после употребления спиртного приятели решили угнать автомобиль и покататься. Возле одного из сельских домов стоял ВАЗ-2105. Правонарушители кирпичом разбили стекло, залезли в салон, попытались завести машину, но ничего не вышло.

Спустя несколько дней они повторили попытку в другом посёлке. На одной из парковок подростки разбили стёкла и выломали замки зажигания в трёх автомобилях ВАЗ, которые пытались угнать.

Аналогичную попытку они осуществили в Днестровске. ВАЗ откатили на несколько метров, но так и не сумели завести двигатель.

Несовершеннолетних угонщиков задержали, пишет источник. Ранее подростки уже привлекались к ответственности за кражи и угоны автомобилей. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.