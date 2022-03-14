Захотел посмотреть город: мальчик из Украины заблудился на улицах Кишинёва

Захотел посмотреть город: мальчик из Украины заблудился на улицах Кишинёва

Несовершеннолетнего нашла полиция и вернула матери.

Во время патрулирования сотрудники полиции заметили на улице Арборилор ребёнка, который находился один и был явно напуган. Мальчик сообщил, что приехал из Одессы и проживал с семьёй в центре для беженцев. Несовершеннолетний вместе с матерью, братьями и сёстрами пришёл в торговый центр, но захотел посмотреть город и вышел один прогуляться. Вернувшись назад, маму не нашёл.

Полицейские доставили мальчика в инспекторат и вскоре разыскали его мать, пишет unimedia.info.

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