Захотел покататься: злоумышленник угнал машину, но попал в аварию

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23-летний правонарушитель был задержан сотрудниками инспектората полиции Ботаники.

1 марта в полицию обратился житель столицы и сообщил, что его Volkswagen был угнан. Ущерб потерпевший оценил в 20 000 леев.

Как выяснилось позже, угонщик захотел покататься, но попал в ДТП. Разыскиваемое авто нашли на штрафплощадке.

Злоумышленнику грозит штраф от 29 000 до 67 500 леев или лишение свободы сроком от года до 3 лет.

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