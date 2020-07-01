Захотел покататься и угнал машину соседа: 19-летнему нарушителю грозит срок (ВИДЕО)

0

19-летний житель Унгенского района был задержан за угон автомобиля. В полицию обратился 29-летний владелец, который сообщил, что неизвестный похитил его машину. Она была припаркована во дворе дома.

Ущерб был оценён в 32 500 леев. В ходе следствия было установлено, что подозреваемый украл ключи от автомобиля, принадлежащего мужчине, с которым он снимал жильё.

Подозреваемый был задержан в Теленештском районе. Парень сознался в содеянном и рассказал, что угнал машину, чтобы покататься. Ранее его задерживали за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

В соответствии с законодательством, нарушителю грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы или тюремное заключение на срок до 4 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.