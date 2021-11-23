Захотел покататься: тираспольчанин угнал автомобиль своего брата

Захотел покататься: тираспольчанин угнал автомобиль своего брата

С заявлением о пропаже автомобиля к правоохранителям обратился 40-летний тираспольчанин.

Как выяснилось, Honda была припаркована во дворе дома. Ночью на авто решил прокатиться 32-летний брат хозяина. Взял ключи и поехал по своим делам. Возвращаться пришлось при помощи услуги «Трезвый водитель», сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Правоохранители проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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