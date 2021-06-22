Захотел покататься: сотрудник автомойки устроил аварию на Lexus клиента (ВИДЕО)

Захотел покататься: сотрудник автомойки устроил аварию на Lexus клиента (ВИДЕО)

Сотрудник столичной автомойки взял машину клиента, чтобы проехаться по улицам города, однако врезался на чужом авто в ограждение.

Инцидент произошёл минувшим вечером. Правоохранительные органы нашли угнанный и повреждённый Lexus на Чеканах. За рулём находился 22-летний молодой человек, пишет unimedia.info. Как выяснилось, он не справился с управлением и врезался в парапет на обочине дороги.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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