Захотел покататься: полицейские поймали угонщика “со стажем” (ВИДЕО)

Захотел покататься: полицейские поймали угонщика “со стажем” (ВИДЕО)

26-летнего уроженца Яловенского района задержали за угон автомобиля. Инцидент произошёл 14 октября в Сынджере.

Подозреваемый заметил припаркованный автомобиль Opel. Хозяина рядом не было. Злоумышленник залез в чужое авто и скрылся в неизвестном направлении. 46-летний владелец транспортного средства обратился в полицию.

Через некоторое время разыскиваемое авто остановили в одном из сёл Яловенского района. Подозреваемого задержали, он признал свою вину и сообщил, что хотел добраться на чужой машине домой.

Ранее мужчину уже судили за угоны. На этот раз ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

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