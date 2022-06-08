Захарова: Вряд ли накачка Молдовы натовским вооружением будет соответствовать постоянному нейтралитету страны (ВИДЕО)

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Молдову активно пытаются подтолкнуть к более активному, даже агрессивно-активному сотрудничеству с НАТО. Западные политики регулярно муссируют тему необходимости оказания республике военно-технического содействия, поставки современных вооружений, в том числе летальных, и т.д. Увы и, к сожалению, эта риторика находит понимание и даже горячую поддержку определённых сил самой Молдовы, отметила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

– Конечно, это вызывает беспокойство у всех: и у стран-соседей, и у аналитиков. И, конечно, укрепление собственной безопасности является суверенным правом и внутренним делом любого государства, но вряд ли накачка Молдовы натовским вооружением будет отвечать этой задаче, ровно как соответствовать постоянному нейтралитету страны, напомню, он зафиксирован в Конституции Молдовы, – сказала она.

Захарова также прокомментировала инициированную правительством Молдовы поправку в Закон “О государственной границе,” которая предусматривает возможность привлечения к охране государственной границы иностранных сил.

– Хочется надеяться, что этим всё ограничится. Будем внимательно следить за деятельностью данной структуры (Frontex – прим. ред.) в Молдове, – добавила она.

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