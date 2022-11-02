Захарова: В жертву конъюнктурным целям и стремлению угодить Западу молдавские власти приносят традиционно дружественные отношения между нашими близкими странами

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Решение выслать российского дипломата стало очередным подтверждением курса нынешних молдавских властей на демонтаж российско-молдавского сотрудничества, которое имеет многоплановый характер и глубокие исторические корни. Всё это делается не без подсказки европейских и заокеанских покровителей Кишинёва, заявила на брифинге для прессы официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Данный недружественный шаг, отметила она, является элементом активной антироссийской кампании, развёрнутой прозападными политистеблишментом и средствами массовой информации Молдовы.

⁃ Раскручиваются надуманные тезисы о «российской военной угрозе», «злонамеренном вмешательстве» России во внутренние дела Молдовы. Никакими фактами эта бездоказательная шумиха не подкрепляется. Её истинные цели в том, чтобы отвлечь внимание граждан от крайне непростой внутриполитической и экономической ситуации в стране, с которой не способны совладать нынешние власти в Кишинёве. Прискорбно, что в жертву конъюнктурным целям и стремлению угодить Западу молдавские власти приносят традиционно дружественные отношения между нашими близкими странами. Убеждены, что это не соответствует их долгосрочным интересам, в первую очередь – самой Республики Молдова. Действия Кишинёва не останутся без ответа с российской стороны, – подчеркнула она.

Власти Молдовы данные заявления пока не прокомментировали.

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