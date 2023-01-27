Захарова: Россия всегда выступала за развитие взаимодействия с Молдовой

– Что касается заявления вице-премьера Спыну о стремлении России контролировать Кишинёв, то, мне кажется, это вообще лишено каких-либо оснований. В отличие от Запада Россия никогда не собиралась вмешиваться ни во внутренние дела других стран, и, в частности, Молдовы, уважала процессы в этих странах, выступала за развитие взаимодействия, там, где это имеет обоюдовыгодные основы. А сегодня молдавские власти находятся под ещё большим контролем США и Евросоюза, где им эти установки навязываются, причём очень грубо навязываются, – сказала она в ходе брифинга, передаёт РИА Новости.