Захарова: Россия всегда выступала за развитие взаимодействия с Молдовой

Заявление вице-премьера Молдовы, министра инфраструктуры Андрея Спыну о попытке Москвы держать Кишинёв под контролем пропагандой лишено оснований, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
– Что касается заявления вице-премьера Спыну о стремлении России контролировать Кишинёв, то, мне кажется, это вообще лишено каких-либо оснований. В отличие от Запада Россия никогда не собиралась вмешиваться ни во внутренние дела других стран, и, в частности, Молдовы, уважала процессы в этих странах, выступала за развитие взаимодействия, там, где это имеет обоюдовыгодные основы. А сегодня молдавские власти находятся под ещё большим контролем США и Евросоюза, где им эти установки навязываются, причём очень грубо навязываются, – сказала она в ходе брифинга, передаёт РИА Новости.
Ранее Спыну заявил, что Россия якобы пытается контролировать Молдову и использует для этого пропаганду. По его словам, Кишинев и раньше был в сфере интересов Москвы, а сейчас якобы влияние РФ на республику “оттачивается” в разных областях.
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