Захарова прокомментировала ситуацию со статусом русского языка в Молдове

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Россия рассчитывает, что у руководства Молдовы, где русский язык был лишен особого статуса, хватит “здравого смысла” не провоцировать обострение внутриполитической напряженности на языковой почве, заявила в пятницу официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передаёт ria.ru.

Конституционный суд Молдовы 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдовы в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. Конституционный суд в четверг признал, что новый закон не соответствует конституции.

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