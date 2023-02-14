Захарова ответила Санду: Россия не представляет угрозы для безопасности Республики Молдова и выступает за развитие взаимовыгодного и равноправного двустороннего сотрудничества

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Майи Санду от 13 февраля о том, что молдавские ведомства подтвердили информацию украинских властей о наличии плана России по дестабилизации ситуации в Молдове.

Подобные утверждения являются абсолютно необоснованными и бездоказательными. Они выстроены в духе классических приёмов, которыми нередко пользуются США, другие страны Запада и Украина – сначала обвинить со ссылкой на якобы закрытую разведывательную информацию, которую невозможно проверить, а затем использовать её для оправдания собственных незаконных действий, отметила Захарова.

Очевидно, что истинная цель Киева, который запустил дезинформацию о «российском плане дестабилизации Молдовы», заключается в том, чтобы втянуть Кишинёв в жёсткое противостояние с Россией. В свою очередь молдавские власти подтвердили этот фейк, чтобы, используя миф о российской угрозе, отвлечь внимание молдавских граждан от внутренних проблем, обусловленных, прежде всего, провальным социально-экономическим курсом нынешней администрации, усилить борьбу с инакомыслием и политическими оппонентами. Подобные замыслы, кстати, уже реализовываются, причём замешаны они на откровенно русофобских нарративах. Примечательно, что в самой Молдове многие восприняли заявление Майи Санду с недоверием и недоумением. Решительно отводим инсинуации о якобы стремлении России «расшатать» ситуацию в Республике Молдова. В отличие от стран Запада и Украины, мы не вмешиваемся во внутренние дела Молдовы и других стран мира. Россия не представляет угрозы для безопасности Республики Молдова и выступает за развитие взаимовыгодного и равноправного двустороннего сотрудничества. Призываем молдавские власти проявить, наконец, государственную мудрость, не поддаваться на провокации извне и руководствоваться в своих действиях интересами граждан собственной страны, пониманием тех больших плюсов, которые могут принести Молдове стабильные дружественные отношения с Россией, – подчеркнула Захарова.

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