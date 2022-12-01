Захарова ответила “гражданке Румынии” Санду: Это кто оставил народ Молдовы в темноте и холоде? Россия, которая столько лет помогала? (ВИДЕО)

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала сложившуюся в Молдове кризисную ситуацию, а также ответила на заявление Майи Санду о том, что по вине России Молдова осталась без электричества.

– Нашли стандартный выход – нужно обвинить во всех бедах Россию, которая, по словам президента Молдовы, являющейся гражданкой Румынии, оставила молдаван, как она сказала, в темноте и холоде. Это кто оставил народ Молдовы в темноте и холоде – Россия, которая столько лет помогала и снабжала Молдову, поставляя всё что только можно, принимая у себя граждан Молдовы и давая им работу? – задала риторический вопрос Захарова.

Она также добавила, что Россия на протяжении 30 лет вносила вклад в экономику Молдовы, передаёт point.md.

– Неужели Санду не знает этого? Да что она сделала для своего народа? Всё, что Россия сделала для граждан Молдовы, доказано делами. А что делает нынешнее руководство, имеющее, замечу, гражданство другой страны, никто не понимает. Кроме разрушений и катастрофических последствий – власть не приносит этой стране ничего, – заключила Захарова.

В администрации президента на эти заявления пока не ответили.

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