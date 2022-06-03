Захарова назвала политическим двуличием дело против Додона

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Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала примером политического двуличия дело, возбуждённое в отношении бывшего президента Молдовы Игоря Додона. Об этом она заявила на брифинге.

– Читаю новости по поводу его обвинения в государственной измене в пользу нашей страны. И вот я задаю вопрос: через пару лет кого в Молдове объявят виновным в государственной измене в пользу, например, Соединенных Штатов Америки? — отметила Захарова.

Она напомнила, что после обнародования в 2019 году данных, на которых сейчас выстраивается обвинение Додону, нынешний президент республики Майя Санду заключила с ним и его партией политический союз. “А теперь видите, как всё поменялось?” — добавила представитель МИД, передает lenta.ru.

– Хочется верить и надеяться, что под лозунгом борьбы с коррупцией в Молдове не будет проводиться зачистка политического поля от объединений, которые выступают за развитие дружественных и взаимовыгодных отношений с Россией. Каким образом и кому в Молдове может помешать развитие экономических, финансовых и торговых связей с нашей страной? — заявила Захарова, предположив, что такую повестку республике “подбросили” извне.

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