Захарова: Москва призывает Кишинёв не обострять отношения с Россией

– Мы призываем руководство Молдовы проявить здравый смысл и не предпринимать действий, которые могут привести к обострению и без того напряжённой ситуации в республике, нанести ущерб двусторонним отношениям с Россией, – сказала она в ходе брифинга, комментируя принятие поправок в Кодекс о выборах республики, согласно которому в Молдове больше не будут печатать избирательные бюллетени на русском языке.