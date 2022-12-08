Захарова: Москва призывает Кишинёв не обострять отношения с Россией

Москва призывает Кишинёв не предпринимать действий, которые могут обострить ситуацию в республике и нанести ущерб двусторонним отношениям с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
– Мы призываем руководство Молдовы проявить здравый смысл и не предпринимать действий, которые могут привести к обострению и без того напряжённой ситуации в республике, нанести ущерб двусторонним отношениям с Россией, – сказала она в ходе брифинга, комментируя принятие поправок в Кодекс о выборах республики, согласно которому в Молдове больше не будут печатать избирательные бюллетени на русском языке.
Она отметила, что изменение избирательного законодательства – внутреннее дело каждого государства, в том числе Республики Молдова. Однако в данном случае необходимо понимать, что новый законопроект затрагивает интересы русскоязычного населения Молдовы.
– А там около 80 процентов жителей в той или иной степени владеют русским языком… Хотелось бы надеяться, что новое решение, принятое, кстати, только голосами депутатов от партии “Действие солидарность”, не приведёт к ущемлению избирательных прав русскоязычного населения, – добавила Захарова, передаёт radiosputnik.ria.ru.
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