Захарова: Молдова нарушает обязательства в СНГ, отказываясь финансировать телеканал “Мир”

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Молдова нарушает обязательство по межправительственному соглашению в рамках СНГ, отказываясь в 2023 году финансировать телеканал “Мир”. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Захарова обратила внимание на высказывание 15 декабря президента республики Майи Санду, которая заявила, что претензии в адрес молдавских властей о нарушении прав русскоязычных граждан ложные и являются попыткой дестабилизации ситуации в стране со стороны тех, “кто не имеет ничего общего с демократией”. Как указала официальный представитель МИД РФ, по словам Санду, русскоязычным жителям Молдовы ничего не угрожает, они пользуются всеми правами и уважением наравне с остальными гражданами. В ответ на это дипломат перечислила факты ограничений в отношении российских и русскоязычных молдавских СМИ за 2022 год.

– С марта в Молдове действует запрет российских новостных и общественно-политических телепрограмм, на регулярной основе штрафуются русскоязычные телеканалы. Предлоги для ограничения свободы слова, СМИ и свободы выражения мнений более чем “демократические” – “борьба с дезинформацией”, “одностороннее освещение” специальной военной операции, “недостоверность сведений”, которые могут причинить ущерб национальной безопасности страны, – отметила Захарова. – Более того, как известно, проект бюджета Молдовы на 2023 год не предусматривает финансирование телеканала “Мир” в нарушение обязательств Кишинева по межправительственному соглашению в рамках СНГ.

Официальный представитель российского дипведомства также перечислила несколько нормативно-правовых актов, принятых Молдовой, которые направлены на дискриминацию русского языка, передает tass.ru.

– Таким образом, в условиях, когда молдавскими властями проводится линия на сознательное понижение статуса русского языка и выдавливание его из общественно-политической жизни, говорить об “уважении и заботе” к русскоязычному населению вряд ли уместно. Призываем молдавское руководство не заниматься передергиванием фактов, а сосредоточиться на выполнении предвыборного обещания президента Санду “приложить максимум усилий”, чтобы сфера использования русского языка в стране “была на уровне”, – резюмировала Захарова.

В бюджете на 2023 год, который начал обсуждать парламент Молдовы, правительство впервые не заложило средств на финансирование представительства в Молдове главного телеканала СНГ “Мир”, соучредителем которого является республика. С 9 апреля текущего года власти запретили ретрансляцию этой телекомпании на время действия режима ЧП, введенного после начала событий на Украине.

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