Захарова: Молдова нарушает обязательства в СНГ, отказываясь финансировать телеканал “Мир”

Молдова нарушает обязательство по межправительственному соглашению в рамках СНГ, отказываясь в 2023 году финансировать телеканал “Мир”. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Захарова обратила внимание на высказывание 15 декабря президента республики Майи Санду, которая заявила, что претензии в адрес молдавских властей о нарушении прав русскоязычных граждан ложные и являются попыткой дестабилизации ситуации в стране со стороны тех, “кто не имеет ничего общего с демократией”. Как указала официальный представитель МИД РФ, по словам Санду, русскоязычным жителям Молдовы ничего не угрожает, они пользуются всеми правами и уважением наравне с остальными гражданами. В ответ на это дипломат перечислила факты ограничений в отношении российских и русскоязычных молдавских СМИ за 2022 год.
– С марта в Молдове действует запрет российских новостных и общественно-политических телепрограмм, на регулярной основе штрафуются русскоязычные телеканалы. Предлоги для ограничения свободы слова, СМИ и свободы выражения мнений более чем “демократические” – “борьба с дезинформацией”, “одностороннее освещение” специальной военной операции, “недостоверность сведений”, которые могут причинить ущерб национальной безопасности страны, – отметила Захарова. – Более того, как известно, проект бюджета Молдовы на 2023 год не предусматривает финансирование телеканала “Мир” в нарушение обязательств Кишинева по межправительственному соглашению в рамках СНГ.
Официальный представитель российского дипведомства также перечислила несколько нормативно-правовых актов, принятых Молдовой, которые направлены на дискриминацию русского языка, передает tass.ru.
– Таким образом, в условиях, когда молдавскими властями проводится линия на сознательное понижение статуса русского языка и выдавливание его из общественно-политической жизни, говорить об “уважении и заботе” к русскоязычному населению вряд ли уместно. Призываем молдавское руководство не заниматься передергиванием фактов, а сосредоточиться на выполнении предвыборного обещания президента Санду “приложить максимум усилий”, чтобы сфера использования русского языка в стране “была на уровне”, – резюмировала Захарова.
В бюджете на 2023 год, который начал обсуждать парламент Молдовы, правительство впервые не заложило средств на финансирование представительства в Молдове главного телеканала СНГ “Мир”, соучредителем которого является республика. С 9 апреля текущего года власти запретили ретрансляцию этой телекомпании на время действия режима ЧП, введенного после начала событий на Украине.
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Молдова поэтому и вводит ЧС,чтобы остальные обязательства госструктур не выполнялись,а выполнялись только амбиции узколобных дебилов.ПО-молдавски то,что Захарова подчеркнула,это свобода,демократия.суверинитет,но ни как шовинизм,национализм и фашизм.Молдавское руководство выбрало украинский путь.Дауны.