Захарова: Диалог между Россией и Молдовой постепенно возобновляется

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Политический диалог между Россией и Молдовой, который был краткосрочно прерван в связи с выборами в республике, постепенно возобновляется. Об этом в четверг сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

– Была некоторая пауза, она была вызвана электоральными процессами в этой стране. Мы постепенно возобновляем политический диалог с Кишиневом. Двусторонние контакты обретают регулярный и устойчивый характер, – сказала она.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в настоящее время ведется работа по подготовке очередного 17-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Она также подчеркнула, что Москва приветствует настрой молдавского руководства на конструктивное, прагматичное сотрудничество с Россией, направленное на решение открытых вопросов и проблемных тем, передаёт tass.ru.

– Мы рассчитываем при этом, что соответствующие заявления молдавской стороны будут подкрепляться практическими шагами. Со своей стороны, готовы к продолжению такого взаимодействия на принципах прагматизма и взаимного учета интересов, – добавила Захарова.

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