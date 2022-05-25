Захарова: Дело Додона рискует превратиться в сведение счётов по политическим мотивам

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Москва рассчитывает на соблюдение властями Молдовы всех прав задержанного экс-президента республики Игоря Додона. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

– Мы рассчитываем, что все права и свободы Игоря Додона, гарантированные ему международно-правовыми обязательствами и, собственно говоря, законодательством Республики Молдова, будут соблюдены. В ином случае данное дело рискует превратиться в сведение счетов по политическим мотивам, главный из которых – принадлежность Додона к политическим силам Молдовы, которые выступают за развитие конструктивного, взаимоуважительного диалога с нашей страной, – отметила дипломат.

Захарова указала, что российская сторона будет следить за этим процессом, добавив при этом, что Москва считает ситуацию с задержанием Додона внутренним делом Молдовы.

– Я хотела бы также отметить, что чем больше политики ассоциируют себя с западными либеральными ценностями, тем больше проявляют тоталитарных замашек в расправе с оппонентами. Это уже какая-то печальная закономерность, – заключила официальный представитель МИД РФ, пишет ТАСС.

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