Захарова: Действия Молдовы заставляют усомниться в стремлении к нейтральному статусу

Россия может усомниться в стремлении Молдовы к нейтральному статусу в связи с некоторыми действиями и заявлениями Кишинёва. Об этом заявила в среду на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

– [Некоторые] действия <…> и заявления официального Кишинёва заставляют усомниться в реальной приверженности руководства страны нейтральному статусу республики, соблюдению прав и интересов её жителей, прагматичному и взаимовыгодному партнерству с Россией. Несмотря на то, что власти Молдовы не объявляли об этом, различные структуры страны на деле применяют западные антироссийские санкции в банковской сфере и в области реэкспорта российских товаров, – сказала дипломат. – При попустительстве молдавских властей у посольства РФ в Кишинёве уже почти два месяца проходят ежедневные антироссийские акции, которые просто мешают работе дипмиссии. Широкий негативный резонанс и в России, и в Молдове имел недавний вопиющий запрет в республике георгиевской ленты.

В числе других примеров официальный представитель дипведомства назвала введенные Кишинёвом жесткие ограничения на вещание российских СМИ под мнимым предлогом “несбалансированной подачи информационного контента”, а также недавнее решение “Почты Молдовы” временно прекратить по техническим причинам приём всех почтовых отправлений в Россию, которое “ущемляет в первую очередь право жителей обеих стран поддерживать деловые, гуманитарные и личные контакты”, пишет ТАСС.

– В Кишиневе очень чувствительны к нашим заявлениям, и мы не менее чувствительны к их действиям, – резюмировала Захарова. – В очередной раз призываем молдавскую сторону воздерживаться от действий, которые наносят ущерб отношениям с нашей страной, и не идти на поводу у сил, которые стремятся вовлечь Республику Молдову в антироссийскую кампанию. Всё это в первую очередь ударяет по гражданам наших двух стран.

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