“Загруженный график”: Санду отменила визит в Гагаузию

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Президент Республики Молдова Майя Санду отказалась от запланированного визита в Гагаузскую автономию. Как сообщили Gagauzinfo.MD в Народном собрании, главу государства ожидали в Комрате в понедельник, 11 июля.

В предварительной программе протокола президента значились встреча с руководством Гагаузии, посещение Комратской районной больницы и одного из детских садов муниципия. Также Санду планировала дать интервью Общественному телевидению Гагаузии GRT. Однако сегодня стало известно, что Санду отменила все мероприятия в Комрате, сославшись на загруженный график.

За время своего президентства Майя Санду посетила Гагаузию всего один раз. 2 июля 2021 года она встретилась с некоторыми примарами автономии.

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