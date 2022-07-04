Заграничные поездки Майи Санду обошлись в 75 тысяч леев

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При этом на недавнюю поездку в Киев Санду не потратила ни лея, утверждают в администрации президента.

Ведомство опубликовало расходы на заграничные визиты Майи Санду. Так, февральская поездка в Германию стоила 34,3 тыс. леев: 16,6 тыс. – авиабилеты, 9,3 тыс. – размещение и 8,4 тыс. – командировочные.

Визит в Бельгию в мае этого года обошёлся в 21,2 тыс. леев. В статье расходов указаны только авиабилеты.

Ещё 14,4 тыс. потратили на двухдневный визит в Нидерланды (11 тыс. на авиабилеты, остальное – на размещение). Поездка в Грецию 10-11 июня стоила 5,5 тыс. леев. А вот визит в Киев, согласно информации президентуры, обошёлся в 0 леев.

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