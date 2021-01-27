Загоревшаяся ёлочная гирлянда едва не привела к трагедии: супруги из Каменки получили ожоги при пожаре

Загоревшаяся ёлочная гирлянда едва не привела к трагедии: супруги из Каменки получили ожоги при пожаре

Жительница Каменки услышала шум и заметила свет в коридоре. Она открыла дверь комнаты и увидела яркое зарево.

Трое взрослых и ребёнок выбирались на улицу, разбивая окна: на их пути бушевало пламя. В результате ЧП ожоги тела получили супруги 59 и 53 лет. Дочь и внучка не пострадали, пишет mvdpmr.org.

Подоспевшие пожарные разобрали сгоревшую конструкцию. К чрезвычайной ситуации привело нарушение правил эксплуатации электрооборудования. В коридоре была включена новогодняя гирлянда: из-за её длительной работы произошло короткое замыкание.

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